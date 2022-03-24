Москва, , 05:11 — REGNUM Проведение денежных переводов в России останавливает платежная система Western Union. Принятое руководством компании решение вступает в силу с 24 марта 2022 года.

Платёжный пункт Western Union Usien

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Денежные переводы, отправленные до 24 марта из России в другие страны и не полученные адресатом, будут доступны для получателя в любое время в любой стране, кроме Белоруссии. Переводы, отправленные в Белоруссию из России, возвращаются отправителю, который может их получить в любом отделении АО «Почта России».

Денежные переводы, отправленные в Россию из других стран до 24 марта могут быть в случае невыплаты адресату, получены отправителем.

О своём решении прекратить денежные переводы в России и Белоруссии компания Western Union сообщила 10 марта, чтобы дать время клиентам и партнёрам для подготовки к остановке сервиса.

Стоит отметить, что Western Union принял решение прекратить осуществлять денежные переводы внутри России ещё до ситуации на Украине и объявления Россией спецоперации. Решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке.

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