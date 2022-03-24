Москва, , 05:01 — REGNUM Скорость таяния ледников Эльбруса увеличилась в пять раз за прошедшие пять лет. Об этом говорится в докладе «Об особенностях климата на территории РФ за 2022 год», опубликованном Росгидрометом.

Эльбрус

«В последние пять лет скорость деградации оледенения Эльбруса возросла в пять раз и достигла 1,25 квадратных километров в год», — указывается в отчете.

В докладе отмечается, что средняя длина ледников Эльбруса уменьшилась на 1,2 километра. При этом максимальная убыль площади наблюдается на леднике Козицете.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в честь Дня воссоединения Крыма с Россией и акции в поддержку российской спецоперации по денацификации Украины на Эльбрусе развернули государственных флаг России с буквой Z.