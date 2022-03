Лос-Анджелес, США, , 04:56 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. представила новый логотип, под которым она будет праздновать своё столетие. Об этом 23 марта сообщил портал We Got This Covered.

Warner Bros spangle84

«В следующем году мы отмечаем 100 лет со дня рождения Warner Bros. и столетие незабываемых историй. Мы начинаем с нашего памятного логотипа», — написала администрация аккаунта компании в соцсети.

Warner Bros. отметила, что в конце 2022 года начнёт «ориентированную на фанатов» кампанию, в рамках которой вернётся к выпущенным ранее фильмам, сериалам, видеоиграм и всему иному контенту, который также выпускали её многочисленные дочерние организации.

Напомним, 100 лет с момента основания Warner Bros. исполнится 4 апреля 1923 года. Она была основана четырьмя братьями: Гиршем Уорнером, Альбертом Уорнером, Сэмом Уорнером и Джеком Уорнером, родители который эмигрировали в США из Российской империи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Голливуде снимут игровой фильм на основе мультсериала «Вольтрон»