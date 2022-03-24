Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что министру обороны США Ллойду Остину и председателю Комитета начальников штабов ВС США Марку Милли не удаётся поговорить по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом 23 марта сообщает газета The Washington Post.

Джон Кирби Politico.com

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По словам Кирби, в настоящее время взаимодействие между руководителями военных ведомств США и России «жизненно важно», но российская сторона «до сих пор отказывалась от участия» в диалоге. Кирби подчеркнул, что Пентагон в течение последнего месяца неоднократно пытался провести переговоры с российскими коллегами с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов.

По информации Пентагона, между военными ведомствами США и России действует прямая линия связи, созданная в связи с ситуацией вокруг Украины для предотвращения возможных «просчётов» и конфликтов, но её возможности «могут быть ограничены». Последний раз Остин и Шойгу разговаривали по телефону 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты отслеживают ситуацию с российскими силами ядерного сдерживания.

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