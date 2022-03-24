Якутск, , 05:05 — REGNUM Три жителя Якутии оштрафованы по решению суда за размещение в интернете материалов, дискредитирующих действия российской армии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по республике.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

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Одного жителя Мирнинского района признали виновным в том, что он размещал в популярном мессенджере негативные сообщения с критикой действия военных России, другого — в публикации через телеграм-канал 16 видеозаписей, также дискредитирующих армию РФ. В Алданском районе пожилой мужчина опубликовал аналогичную информацию в соцсети.

Наказание для якутян было назначено по статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Мужчин оштрафовали.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта городской суд Якутска вынес приговор женщине, которая выходила на пикет против спецоперации России в защиту республик Донбасса. Горожанке назначили 40 часов обязательных работ.