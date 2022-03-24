Екатеринбург, 24 марта, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Благополучную посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга совершил пассажирский самолёт Boeing 737, следовавший из Москвы. Об этом 24 марта сообщил источник в воздушной гавани.

В аэропорту

Уточняется, что посадка авиалайнера с пассажирами прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной подачи сигнала бедствия стало получение информации о минировании, которое экипаж самолёта получил незадолго до посадки в аэропорту назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что истребители ВВС Румынии сопроводили самолет авиакомпания Turkish Airlines, совершавший перелёт из Москвы в Стамбул в связи с получением информации о его минировании.