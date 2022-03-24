Петропавловск-Камчатский, 24 марта, 2022, 04:47 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего сотрудника отделения ГИБДД Корякского МО МВД России по факту дачи взятки должностному лицу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Подозреваемый дал взятку в сумме 80 тыс. рублей старшему судебному приставу Тигильского района. За это пристав должен был снять запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Взяткодатель планировал после этого зарегистрировать авто на своё имя.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону под следствие попали бывший руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района и 49-летний мужчина. Их подозревают во взяточничестве.