Лос-Анджелес, США, , 04:42 — REGNUM Несколько крупных голливудских студий заинтересованы в приобретении прав на экранизацию мультсериала «Вольтрон». Об этом 23 марта сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Режиссёр фильма «Красное уведомление» Роусон Маршалл Тёрбер предложил проект Universal, Amazon и Warner Bros. и другим компаниям, отмечается, что Netflix пока не участвует в торгах, но есть вероятность, что вскоре компания также включится в игру.

Отмечается, что Тёрбер предложил Голливуду этот фильм около двух недель назад. Он напишет сценарий к картине вместе с Эллен Шанман, которая когда-то озвучивала версию мультсериала «Покемон» для США.

Для справки: известный на Западе и в России сериал «Вольтрон: Защитник Вселенной» представляет собой проект, в рамках которого были объединены два японских анимационных сериала: «ГоЛайон» (Beast King GoLion) и «Бронированный флот Дайраггэр-15» (Kikou Kantai Dairugger XV). Впоследствии студия Toei Animation выпустила продолжение одного из «сезонов» шоу — Lion Force Voltron. «Вольтрон: Защитник Вселенной» показывали в США в период с 10 сентября 1984 года по 18 ноября 1985-го.

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