Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Несколько крупных голливудских студий заинтересованы в приобретении прав на экранизацию мультсериала «Вольтрон». Об этом 23 марта сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Режиссёр фильма «Красное уведомление» Роусон Маршалл Тёрбер предложил проект Universal, Amazon и Warner Bros. и другим компаниям, отмечается, что Netflix пока не участвует в торгах, но есть вероятность, что вскоре компания также включится в игру.

Отмечается, что Тёрбер предложил Голливуду этот фильм около двух недель назад. Он напишет сценарий к картине вместе с Эллен Шанман, которая когда-то озвучивала версию мультсериала «Покемон» для США.

Для справки: известный на Западе и в России сериал «Вольтрон: Защитник Вселенной» представляет собой проект, в рамках которого были объединены два японских анимационных сериала: «ГоЛайон» (Beast King GoLion) и «Бронированный флот Дайраггэр-15» (Kikou Kantai Dairugger XV). Впоследствии студия Toei Animation выпустила продолжение одного из «сезонов» шоу — Lion Force Voltron. «Вольтрон: Защитник Вселенной» показывали в США в период с 10 сентября 1984 года по 18 ноября 1985-го.