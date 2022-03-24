Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Создатель формата графических цифровых изображений Graphics Interchange Format (GIF), Стивен Уилхайт скончался в возрасте 74 лет в США. Об этом 23 марта сообщил телеканал NBC.

Траур Torange.biz

Уточняется, что Уилхайт скончался в своём доме от последствий заболевания COVID-19, в окружении родных и близких. Информацию о смерти Уилхайта подтвердила его супруга Каталин.

Формат GIF Уилхайт разработал в 1987 года, когда он был сотрудником компании CompuServe. Изобретение позволило уместить серию изображений в сжатом виде и передавать графические данные при условиях малой мощности электронного оборудования.

К 2016 году этот формат из-за своего удобства нашел широкое применение в дизайне веб-сайтов, постах в социальных сетях, рабочих документах и практических руководствах. За своё изобретение Уилхайт в 2013 году удостоился премии Webby, присуждаемой за вклад в развитие глобальной сети интернет.