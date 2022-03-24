Петропавловск-Камчатский, 24 марта, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля врезался в опору электропередач в Усть-Камчатске на востоке Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Двадцативосьмилетний гражданин, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, не справился с управлением, съехал на обочину, где совершил столкновение с опорой линии электропередачи», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии погиб водитель и двое его пассажиров. Еще одна пассажирка получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Чувашии микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал один человек.