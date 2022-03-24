Красноярск, , 04:05 — REGNUM В четверг, 24 марта, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Березовый лес. Весна Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В 07:50 на Театральной площади было — 4 °C.

Ночью с 24 на 25 марта ожидается до −6… −4 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 15 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В пятницу, 25 марта, в Красноярске до −1… +1 °C, облачно, небольшие осадки. Ночью — до −5… −3 °C.

В субботу, 26 марта, в Красноярске ожидается до +2… +5 °C днём и до −9… −5 °C ночью. Облачно, временами небольшой дождь.

24 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ожидается юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с.

24−25 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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