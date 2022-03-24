Кемерово, 24 марта, 2022, 04:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области 20-летнему жителю Таштагола предъявили обвинение в убийстве таксиста. Преступление раскрыли по горячим следам, сообщили в региональном управлении СКР.

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По данным следствия, утром 21 марта 2022 года на одной из улиц Таштагола прохожие обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Им оказался 56-летний местный таксист, который приехал сюда на вызов. Однако машины рядом не было. Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний местный житель, который уже уехал в Новокузнецк к знакомой девушке. Там его и задержали. Такси было припарковано у дома.

Предварительно установлено, что он, не имея возможности оплатить проезд, сначала затянул веревку на шее таксиста, а затем вытащил его из автомобиля и избил.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.