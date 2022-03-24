Новосибирск, 24 марта, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Долги крупного новосибирского завода — ПАО «Тяжстанкогидропресс» существенно увеличены. В рамках банкротного дела арбитраж Новосибирской области пополнил реестр кредиторов предприятия на сумму более 60,6 млн рублей. Также часть долга оказалась обеспечена залогом — зданиями, квартирой и земельными участками, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Рассмотрев в ходе дела о банкротстве предприятия требование инспекции ФНС России, суд включил в реестр претензии на 15,76 млн рублей основного долга — во вторую очередь, на 36,45 млн рублей основного долга, пени и штрафов — в третью очередь удовлетворения, а на 8,4 млн рублей — «в третью очередь удовлетворения как обеспеченные залогом имущества должника». В роли залога выступают три здания на улице Сибиряков-Гвардейцев, 50 в Новосибирске, квартира, строение общей площадью 619,2 кв. м и два земельных участка.

Напомним, в октябре 2021 года в отношении предприятия было введено наблюдение. Ранее о планах спасти крупный актив, работники которого весной 2021 года обращались с открытым письмом, заявляли областные власти.

К лету 2021 года долги завода, ведущего свою историю с 1943 года, выросли до 1,1 млрд рублей.

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