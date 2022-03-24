Москва, 24 марта, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Иностранные специалисты опечатали помещение с британскими спутниками связи OneWeb и покинули космодром Байконур. Об этом 23 марта сообщило РИА Новости.

NASA Модель спутника компании OneWeb

Западные специалисты приняли решение об отъезде после отказа России запускать спутники связи OneWeb после того, как правительство Великобритании не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания отказалась дать гарантии, что спутники не будут использованы в военных целях.

Уточняется, что команда OneWeb поместила спутники в спецпомещение с температурно-влажностным режимом регуляции, опечатала его и покинула космодром. Иностранные специалисты не смогли вывезти космические аппараты с территории космодрома в связи с возникшими сложностями с организацией рейса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о скором разорении компании OneWeb.