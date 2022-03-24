Владивосток, 24 марта, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в интервью ВГТРК «Владивосток» рассказал, что практически все свои последние отпуска он провёл на Дальнем Востоке и больше всего он отдаёт предпочтение Камчатке.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Я практически все свои короткие отпуска в эти восемь лет провожу на Дальнем Востоке, использую их для того, чтобы больше с Дальним Востоком познакомиться. Где-то, наверное, пять отпусков из восьми — это Камчатка. Мы и с вулканов катались с моим сыном, и по речкам плавали. Места совершенно фантастические. Очень красивые места», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью Дальнего Востока, общаясь с вулканологом Сергеем Самойленко, назвал Камчатку самым красивым местом в мире и сравнил регион с бриллиантом.