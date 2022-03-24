Лондон, 24 марта 2022, 03:43 — REGNUM Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс распорядился арестовать уже четвёртое российское воздушное судно, обнаруженное на территории страны. Об этом вечером 23 марта он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Местонахождение и принадлежность вертолёта не раскрывается.
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По данным на последний момент, британское правительство ранее наложило временный арест уже на три частных самолёта, которые могут принадлежать российским гражданам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании в рамках введённых санкций в авиационном секторе задержали первый российский самолёт.
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