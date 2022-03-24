Гонконг, Китай, , 03:41 — REGNUM Соединенные Штаты не имеют права осуждать Россию после своих военных преступлений по всему миру, сообщает китайская газета South China Morning Post.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, издание указывает на вторжение Соединенных Штатов в Ирак в нарушение устава ООН. При этом они совершили серию военных преступлений на иракской территории, а само вторжение оправдывали ложью и дезинформацией. В связи с этим китайские обозреватели считают, что Вашингтон при обвинениях России в проведении спецоперации демонстрирует двуличие.

«Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как «изгоев», а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости», — заявил автор публикации.

Также в статье советуют Вашингтону не играть в супергероев, которые якобы пытаются спасти невинных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times заявила, что введение санкций против России со стороны США лишено здравого смысла и лишь усугубляет кризис. Авторы указывали, что подобное поведение Вашингтона унижает весь опыт международной политики.

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