Москва, 24 марта, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Фигурант рейтинга «Власть и деньги. Рейтинг доходов федеральных чиновников — 2013» Дмитрий Амунц, который ранее занимал пост заместителя главы Ростуризма, получил банкротный иск. Заявителем выступило ЗАО «Международный промышленный банк», фигурантом по делу о хищении из которого проходил Амунц. Иск арбитраж Москвы ещё не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Банкротное заявление поступило в суд 14 марта 2022 года. Сумма претензий не сообщается.

Дмитрий Амунц в 2017 году был осуждён к семи годам колонии общего режима. К нему также был подан гражданский иск на 29 млрд рублей, который удовлетворили. Бизнесмен, по данным следствия, принимал участие в хищении средств из ЗАО «Международный промышленный банк», которые были предоставлены в качестве беззалогового кредита Центробанком России. Амунц на тот момент занимал пост гендиректора ЗАО «ОПК Девелопмент».

Читайте также: В Москве вынесен приговор по делу о хищении 29 млрд рублей Межпромбанка

В открытых источниках упоминается, что ранее Амунц также занимал пост замглавы Ростуризма и замминистра культуры и массовых коммуникаций России.

Сам «Международный промышленный банк» на сегодня находится в стадии банкротства.