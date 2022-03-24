Подгорица, 24 марта, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Лесной пожар вплотную подобрался к населённым пунктам и продолжает распространяться на севере Черногории. Об этом 23 марта сообщил портал CDM.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

Пожарная авиация не может задействовать воздушные суда для тушения пожаров с воздуха из-за отсутствия действующих страховок на самолёты. Отмечается, что тендерная процедура по страхованию воздушных судов была инициирована Управлением кадастра и государственного имущества, но ещё не завершена. Без страховки воздушные суда не имеют права подняться в воздух. При этом Управление охраны и спасения МВД Черногории отмечает, что ситуация приняла угрожающие масштабы, сильный ветер способствует распространению огня, опасность угрожает как минимум трём населённым пунктам.

Уточняется, что МВД предоставило два военных вертолёта и несколько рюкзаков для пожаротушения. На месте происшествия работают только две пожарные машины и бригада из 12 человек. Глава службы защиты и спасения города Колашин Желько заявил, что единственным шансом на спасение от пожара остался дождь, но его на горизонте не ожидается.

На настоящее время пожар продолжается уже пять дней, уже сгорело шесть жилых домов, площадь горения растёт, огонь охватил уже гектары леса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о высоких рисках возникновения лесных пожаров на территории России.