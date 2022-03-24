Пекин, , 03:22 — REGNUM Власти Китая опубликовали план развития современной энергетической системы в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), устанавливающий цели по обеспечению поставок энергии и повышению энергоэффективности, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг Китая Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

К 2025 году Китай намерен довести годовой объем внутреннего производства энергии до более чем 4,6 млрд тонн стандартного угля, согласно плану, совместно опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам и Национальным управлением энергетики Китая.

Годовая добыча сырой нефти восстановится и стабилизируется на уровне 200 млн тонн, в то время как годовая добыча природного газа достигнет более 230 млрд кубометров к 2025 году, уточняется в плане. В нем подчеркивается важность усилий по продвижению крупномасштабного и качественного развития ветровой и солнечной энергетики, а также активного, безопасного и упорядоченного развития ядерной энергетики.

Исходя из соображений обеспечения безопасности, Китай будет поддерживать устойчивые темпы строительства прибрежных объектов атомной энергетики для рационального развертывания новых проектов, говорится в плане, ставя цель увеличить установленную мощность атомной энергетики примерно до 70 млн кВт к 2025 году.

Наращивая производство энергии, страна также стремится сократить выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 18% в течение пятилетнего периода.

Китай стремится постепенно увеличить долю потребления неископаемой энергии примерно до 20% к 2025 году, а доля производства электроэнергии на основе неископаемой энергии достигнет примерно 39%, согласно плану. Стремясь к значительному повышению энергоэффективности, Китай планирует снизить потребление энергии на единицу ВВП на 13,5% в течение периода 2021−2025 годов.