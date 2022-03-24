Пекин, , 03:17 — REGNUM Китайские власти опубликовали план развития водородной энергетики на период на 2021−2035 годы в рамках стремления страны к достижению своих целей по сокращению выбросов углерода и углеродной нейтральности, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования

К 2025 году Китай создаст относительно полную систему развития водородной энергетики, значительно улучшит инновационный потенциал и в основном освоит основные технологии и производственные процессы, согласно плану, совместно опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам и Национальным управлением энергетики Китая.

Ожидается, что ежегодное производство водорода за счет возобновляемых источников энергии достигнет 100 тыс. — 200 тыс. тонн, что станет важной частью потребления новой водородной энергии к 2025 году и позволит сократить выбросы углекислого газа на 1−2 млн тонн в год.

К 2030 году Китай намерен достичь разумной и упорядоченной промышленной структуры и широкому применению производства водорода из возобновляемых источников энергии, чтобы обеспечить надежную поддержку цели достижения пика выбросов углерода.

К 2035 году доля водорода, получаемого из возобновляемых источников энергии, в потреблении энергии на терминалах значительно возрастет, что, согласно плану, сыграет важную вспомогательную роль в преобразовании зеленой энергетики страны.

Водород является вторичным источником энергии, для производства которого в промышленных масштабах обычно требуется первичная энергия. В зависимости от источника, из которого он производится, водород может быть серым, синим или зеленым, а зеленый водород — единственный тип, производимый климатически нейтральным способом, который может сократить выбросы.

Во всем мире водород стал важным стратегическим выбором для крупных развитых экономик, стремящихся ускорить преобразование и модернизацию своей энергетики. В настоящее время Китай является крупнейшим производителем водорода в мире с годовым объемом производства около 33 млн тонн.