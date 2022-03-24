Чита, , 03:19 — REGNUM В арбитраж Забайкалья подан иск о несостоятельности НАО «Карийский рудник», которое является также и истцом в этом деле. К производству заявление ещё не принято, а в качестве обоснования заявлен не подъемный долг около 5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск компания подала 23 марта 2022 года. Сумма заявленного долга составляет 4 903 809,67 рубля.

В ЕГРЮЛ данный актив числится с пометкой о недостоверности сведений и принятом решении регистрирующего органа исключить юрлицо из реестра. Решение принято в конце декабря 2021 года.

Напомним, также в Хакасии банкротные претензии получил угледобывающий разрез — ООО «Разрез Белоярский». Дата первого заседания по делу еще не назначена.