Анадырь, , 03:10 — REGNUM Все внутрирегиональные и межрегиональные рейсы на Чукотке будут сохранены в полном объёме, в том числе рейсы из Певека, Кепервеема на Магадан и Иркутск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Аэрофлот

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По словам начальника департамента промышленной политики Чукотки Виктора Бочкарева, из-за принятых санкций авиакомпании, имеющиеся в эксплуатации лизинговые воздушные суда, вводят в госреестр гражданских судов России. Два самолёта авиакомпании «ЮТэйр», которые летают по маршруту Москва — Анадырь — Москва, уже внесены в реестр.

Авиакомпания «ЮТэйр» проводит оптимизацию своих внутренних и внешний рейсов, чтобы скоординировать свои действия. Глубина продаж билетов увеличилась с двух недель до 30 дней.

До 27 марта самолеты летают дважды в неделю по зимнему расписанию — по понедельникам и четвергам из Москвы в Анадырь и по вторникам и пятницам из Анадыря в Москву. С 29 марта до 27 апреля рейсы из Москвы будут выполняться по воскресеньям и четвергам, из Анадыря — по понедельникам и пятницам. Все пассажиры отменённого дополнительного рейса по вторникам и средам смогут улететь ближайшими рейсами по расписанию. В случае отказа пассажира от полёта, производится вынужденный возврат денег за билет.

Также правительство округа ведёт переговоры с «Аэрофлотом» и S7 об организации дополнительных авиарейсов по маршруту Москва — Анадырь — Москва. Кроме того, рассматривается возможность рейсов на Новосибирск, которые планируют ввести в расписание с октября, после реконструкции взлётно-посадочной полосы в Певеке. На лето добавляется второй рейс авиакомпании S7 из Анадыря во Владивосток.

«Суда DHC-6 авиакомпании «ЧукотАВИА» эксплуатируются с учётом разрешений Росавиации, поэтому проблем из-за санкций не возникнет. Все расходные материалы для обслуживания воздушных судов есть в наличии, решается вопрос с иностранными маслами», — добавил начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства окружного департамента промышленной политики Олег Рябко.

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Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта из Астрахани в Москву будут выполняться шесть рейсов в день.