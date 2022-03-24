Буэнос-Айрес, , 03:00 — REGNUM Прогноз по урожаю кукурузы в Аргентине уменьшился на 6 млн тонн из-за засухи, сообщает Зерновая биржа Буэнос-Айреса.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Наш новый прогноз по урожаю составляет 49 млн тонн, что на 6 млн тонн меньше, чем в прошлый сезон», — заявили в организации.

Отмечается, что снижение прогнозируемого урожая связано с недостатком осадков и засухой. Еще в феврале биржа предполагала, что урожай кукурузы в 2022 году составит 51 млн тонн. Однако из-за отсутствия обильных осадков прогноз пришлось скорректировать.