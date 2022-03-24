Штат Нью-Йорк, США, , 02:55 — REGNUM Обвинения в адрес России в якобы готовности к применению химического и биологического оружия на Украине, прозвучавшие от ряда стран Запада в Совбезе ООН, назвал невообразимыми постоянный представитель России при организации Василий Небензя 23 марта в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы снова услышали из уст некоторых делегаций обвинения России в подготовке применения химического и биологического оружия на Украине», — констатировал российский дипломат.

Вновь коснувшись темы возможного применения химического и биологического оружия, Небензя назвал подобные обвинения в адрес невообразимыми. Российский постпред при ООН уточнил, что для ведения боевых действий у России есть иные средства, в применении химического и биологического оружия просто нет нужды.

Небензя добавил, что обвинять Россию в возможном применении таких видов оружия просто недостойно уже потому, что химическое и биологическое оружие было уничтожено Россией давным-давно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил Небензя, Россия начала специальную операцию в отношении Украины после полного исчерпания всех мирных способов урегулирования военного конфликта в Донбассе.

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