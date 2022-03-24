Лондон, , 02:35 — REGNUM Великобритания планирует передать Киеву еще 6 тыс. единиц оружия, включая противотанковые ракетные комплексы, сообщает пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление было опубликовано перед саммитами Евросоюза, G7 и НАТО, которые должны состояться в Брюсселе 24−25 марта. Предполагается, что на этих мероприятиях Джонсон объявит о предоставлении киевским властям дополнительной военной помощи. Отмечается, что среди партии оружия будут и противотанковые ракетные комплексы NLAW.

«Соединенное Королевство будет вместе со своими союзниками наращивать военную и экономическую поддержку Украины», — заявил глава британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в беседе с российскими пранкерами министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что у Лондона заканчиваются запасы противотанковых управляемых ракет. Он отметил, что дефицит образовался из-за поставки вооружений Киеву.