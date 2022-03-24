Порт-Вила, , 02:20 — REGNUM Вблизи берегов тихоокеанского островного государства Вануату, расположенного к востоку от Австралии, 24 марта были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Вануату TUBS

Землетрясение произошло в 08:57 по местному времени (01:12 мск). Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 48 километров к востоку от городка Порт-Орли (около 1900 жителей) и в 305 километрах к северо-западу от столицы Порт-Вила (около 35 900 жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 119 километров.

О пострадавших и разрушениях информация не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края.

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