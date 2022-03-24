Каир, , 02:11 — REGNUM Запрос в Международный валютный фонд (МВФ) на помощь для реализации комплексной экономической программы направил Египет на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом 23 марта сообщил официальный представитель правительства страны Надер Саад.

Египет

Представитель египетского правительства уточнил, что в МВФ был направлен запрос о начале консультаций о новой программе кредитования, которая нацелена на поддержку государства в реализации плана комплексной экономической реформы. Программа может включать дополнительное финансирование для Египта.

Конкретная сумма финансовой помощи, о которой может идти речь, не уточняется. Глава миссии МВФ в Египте Селин Аллар, в свою очередь заявил, что предложенные МВФ меры помогут смягчить воздействие глобального кризиса, возникшего в связи с ситуацией на Украине, на египетскую экономику. В частности, поможет защитить наиболее уязвимые слои населения, сохранить экономическую устойчивость Египта и перспективы роста в среднесрочной перспективе.

Кредит от МВФ в размере около $12 млрдна проведение экономических реформ Египет получил в 2016—2019 годах и в настоящее время в стране выполняется второй этап структурных реформ в государственных отраслях экономики. В 2021 году арабской республике были предоставлены ещё два займа на общую сумму $8 млрд для ликвидации негативных последствий пандемии COVID-19.

Напомним, 21 марта Центральный банк Египта повысил учётную ставку с 8,75% до 9,75%, пытаясь преодолеть инфляционное давление. Такое решение было принято египетским регулятором впервые с 2017 года, на его фоне курс египетского фунта к доллару снизился на 18% и достиг минимального значения за последние пять лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Египта получили негласную инструкцию, согласно которой чиновники должны приложить все усилия для предотвращения голода в стране и возможной паники, связанной с массовой закупкой продуктов.

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