Петропавловск-Камчатский, , 01:40 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края, сообщает краевой филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Zeml.info

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 206 километрах от села Мильково. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 39 километров. По предварительным данным, жители Камчатки не ощутили подземных толчков, обращений в экстренные службы также не фиксировалось. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта у побережья Сахалина произошло два землетрясения за сутки. Магнитуда подземных толчков составляла 2,4 и 3,6. Пострадавших или повреждений инфраструктуры не было, угроза цунами не объявлялась.