Белград, , 01:36 — REGNUM Агрессия НАТО против Сербии в 1999 году показала отсутствие морали и ценностей у Североатлантического альянса, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью телеканалу RTV.

НАТО бомбит Югославию. 1999

«Как это сегодня похабно и, извините, глупо, когда они говорят, что они напали на Сербию из-за гуманитарной катастрофы, из-за того, что этим предотвращают новый Аушвиц, как сказал министр иностранных дел Германии того времени Йошка Фишер, до сопутствующего ущерба, до бессмысленной лжи ежедневно, которую они создавали», — заявил он.

Вучич добавил, что бомбежки Югославии показали, что у НАТО отсутствует морали и ценности, несмотря на множество разговоров об этом. Президент Сербии уточнил, что эти же страны сейчас обвиняют Россию за проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Напомним, 24 марта исполняется 23 года с момента нападения стран НАТО на Югославию, которая продолжалась 78 дней. В результате бомбардировок альянса погибли и получили ранения десятки тысяч мирных жителей. Также НАТО использовало снаряды с обедненным ураном при обстрелах Сербии.