Брешиа, Италия, , 01:33 — REGNUM 23 марта футбольный клуб «Брешиа» на своем официальном сайте объявил об уходе 48-летнего итальянского наставника Филиппо Индзаги с поста главного тренера основной команды.

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Под руководством Индзаги «Брешиа», одержав четырнадцать побед и набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии B 2021/22. 3 апреля «Брешиа» в матче 32-го тура примет «Виченцу». Игра пройдет в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти».

Филиппо Индзаги возглавлял «Брешию» с 9 июня 2021 года. Ранее итальянский специалист занимал посты главного тренера «Милана», «Венеции», «Болоньи» и «Беневенто».