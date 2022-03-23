Париж, 24 марта, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Испытание модернизированной ракеты средней дальности класса «воздух — земля» (ASMPA), способной нести ядерный заряд, были проведены воздушно-космическими силами Франции. Об этом 23 марта сообщило Agence France-Presse.

U.S. Navy Истребитель Rafale на палубе авианосца «Шарль де Голь»

Ракету произвёл концерн MBDA, она была выпущена с самолета Rafale, вылетевшего с военно-воздушной базы в Казо, в юго-западной части Франции. Уточняется, что подобного типа ракеты были приняты на вооружение во Франции в 2009 году. После успешных испытаний её модернизированной версии будет запущено массовое производство ракеты. Обновлённый вариант поступит на вооружение в 2035 году.

Отмечается, что министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли выразила удовлетворение в связи с успешным запуском модернизированной ASMPA без ядерного заряда

Напомним, с февраля 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о постепенном сворачивании страной ядерного арсенала, в котором числятся как минимум 300 ядерных боеголовок. Однако масштабы сокращений названы не были. Кроме самолётов Rafale, способных нести ракеты с ядерными боеголовками, во Франции есть атомные подводные лодки, которые потенциально тоже могут быть использованы с такой целью.