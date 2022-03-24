Ростов-на-Дону, , 01:23 — REGNUM 28-летний центральный полузащитник «Ростова» и сборной Японии по футболу Кенто Хашимото принял решение приостановить действие контракта с российским клубом. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Хасимото Алексей Колчин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Хашимото принял участие в десяти матчах за «Ростов» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Кента Хашимото выступает за «Ростов» с 27 июля 2020 года после перехода из японского клуба «Токио» за 800 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостановить действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.