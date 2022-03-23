Париж, 24 марта, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Французская автомобилестроительная корпорация Renault (входит в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi) приостановила производство на своём заводе в Москве и рассматривает возможные варианты относительно своего дальнейшего участия в российском концерне «АвтоВАЗ». Об этом 23 марта сообщает пресс-служба корпорации.

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Данное решение было принято по итогам прошедшего ранее заседания совета директоров Renault Group.

пресс-служба Renault «Деятельность на заводе в Москве приостановлена с сегодняшнего дня. Что касается доли в «АвтоВАЗе», то Renault Group изучает возможные варианты, учитывая нынешнюю обстановку, но в то же время действуя ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России».

В заявлении отмечается, что Renault соблюдает все требования в рамках европейских антироссийских санкций и прогнозирует в результате принятых решений сокращение показателя роста операционной прибыли на 2022 год с 4% до 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия может попрощаться с некоторыми иностранными брендами на авторынке.

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