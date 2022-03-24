Мюнхен, Германия, , 01:07 — REGNUM 32-летний нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер намерен завершить профессиональную карьеру футболиста в 2025-м году.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер Fcbayern.com

«Когда-то я сказал, что планирую играть до 2025 года. И сейчас мой настрой не поменялся. Считаю, что это будет подходящее время для того, чтобы уйти», — цитирует Мюллер немецкое издание Bild.

В текущем сезоне Томас Мюллер принял участие в 26-ти матчах чемпионата Германии, в которых отметился семью забитыми мячами и шестнадцатью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Мюллера 6 (4+2) очков по системе гол+пас в восьми встречах.

Текущее соглашение Мюллера с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.