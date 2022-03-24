Неаполь, Италия, , 00:54 — REGNUM Руководство «Наполи» заинтересовано в подписании 27-летнего нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди, являющегося лучшим игроком текущего сезона Серии А по системе гол+пас.

«Наполи» (сс) RonnyK

Как сообщает издание Calciomercato, руководство «Наполи» видит в Берарди замену Лоренцо Инсинье, который летом 2022 года покинет неаполитанский клуб.

В текущем сезоне Доменико Берарди принял участие в 27-ми матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами.

Берарди выступает за «Сассуоло» с 1 июля 2015 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Италии, согласно данным профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.