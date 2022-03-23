Аддис-Абеба, 24 марта, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Не менее семи человек погибли при наводнении на юге Эфиопии, передает радиовещательная корпорация FBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

По ее данным, наводнение началось внезапно в городе Халаба-Кулито в ночь на 23 марта. Жертвами стали семеро человек, которые во время стихийного бедствия шли домой с рынка. Отмечается, что среди погибших была беременная женщина. Других подробностей произошедшего не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта более шести тысяч жителей Индонезии покинули свои дома из-за угрозы наводнений в провинции Центральная Ява. Наводнение было вызвано проливными дождями, вызвавшими разливы пяти крупных рек в регионе.