Париж, 24 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Должность президента Каннского кинофестиваля впервые будет занимать женщина. Информацию об этом 23 марта опубликовало издание Variety.

karel leermans Золотая пальмовая ветвь — главный приз Каннского кинофестиваля

По итогам собрания руководителей кинофестиваля на роль президента была утверждена кандидатура Айрис Кноблох. Ожидается, что бывший руководитель WarnerMedia во Франции и Германии приступит к новой работе 1 июля 2022 года.

Напомним, что Каннский фестиваль впервые был организован в 1946 году. В 2022 году проведение мероприятия запланировано на период с 17 по 28 мая.