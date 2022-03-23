Палермо, Италия, 24 марта, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» сборная Италии по футболу в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года встретится со сборной Северной Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

(сс) Clément Bucco-Lechat Леонардо Бонуччи в составе сборной Италии

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор. Резервный арбитр — Бенуа Бастьен.

В последний раз сборные Италии и Северной Македонии играли между собой 6 октября 2017 года. Тот матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Джорджо Кьеллини (40' Чиро Иммобиле) и Александар Трайковски (77' Горан Пандев).