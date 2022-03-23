Казань, 23 марта, 2022, 23:59 — ИА Регнум. 23 марта казанский «Рубин» в своем Telegram-канале опроверг уход 21-летнего флангового нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в «Динамо» из Батуми.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Ранее сообщалось, что Кварацхелия может перейти в «Динамо» из Батуми, так как организация ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостановить действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати матчах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также грузинский нападающий получил шесть желтых карточек.

Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» из Тбилиси, московский «Локомотив» и «Рустави». Футболист перешел в казанский клуб 6 июля 2019 года на правах свободного агента.