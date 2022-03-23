Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Студия Marvel выложила в сеть новый трейлер сериала «Лунный Рыцарь» главную роль в котором исполнит Оскар Айзек. Видео было опубликовано 23 марта на YouTube-канале компании.

Скриншот YouTube Сериал «Лунный рыцарь»

Сюжет шоу расскажет о том, как бывший наёмник Марк Спектор, страдающий диссоциативным расстройством идентичности, ввязывается в смертельно опасную историю, связанную с богами Древнего Египта. Вместе с ним в неё оказывается втянута и другая его личность — Стивен Грант.

Напомним, премьера мини-сериала «Лунный рыцарь» состоится 30 марта 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. В качестве шоураннера (главного продюсера проекта) выступает Джереми Слейтер («Эффект Лазаря», «Фантастическая четвёрка», «Тетрадь смерти»), в шоу кроме Айзека снимаются Итан Хоук, Мэй Каламави и другие.