* запрещённая в России организация

Кабул, 23 марта, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Доходы министерства горнодобывающей промышленности Афганистана в 1400 году солнечной хиджры (март 2021 — март 2022 года) составили более 6,6 миллиарда афгани. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани, сообщает газета «8 Собх».

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В министерстве уточнили, что за период с марта по июль 2021 года, то есть за первые пять месяцев 1400 года хиджры, было получено доходов на сумму в 1 миллиард 119 миллионов афгани.

Таким образом, как следует из сообщения, большая часть доходов была получена уже после смены власти в стране.