Вашингтон, , 23:38 — REGNUM В сети появилась новая информация об улучшенной версии консоли PlayStation 5, производительность которой, как утверждают инсайдеры, возрастёт в два раза. Об этом 23 марта сообщает портал GamesRadar.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Автор статьи Остин Вуд отмечает, что первоначально об этом написало издание RedGamingTech, которое является надежным поставщиком информации о технологиях AMD. Журналисты утверждают, что новая консоль уже находится в разработке и может выйти в продажу в конце 2023 года или начале-середине 2024-го.

Вуд обратил внимание, что между релизами консолей PS4 и PS4 Pro прошло около трёх лет, таким образом, заявления источников RedGamingTech выглядят достаточно правдоподобно. При этом он отметил, что слабым местом в этой теории является то, что сегодня мир столкнулся с острым дефицитом электронных компонентов.

Напомним, продажи PlayStation 4 начались в ноябре 2013 года, PlayStation 4 Pro — 10 ноября 2016-го. Релиз PlayStation 5 состоялся 12 ноября 2020-го.

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