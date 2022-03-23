Лондон, 23 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Агент 30-летнего центрального полузащитника лондонского «Челси» и сборной Италии по футболу Жоржиньо Жоао Сантос заявил, что футболист намерен вернуться в чемпионат Италии.

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«Жоржиньо может вернуться в Серию А. Для него играть в чемпионате Италии — это мечта», — цитирует Жоао Сантоса журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте. Ранее сообщалось, что в подписании Жоржиньо был заинтересован туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в 36-ти матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми, восемь из которых — с пенальти, а также тремя результативными передачами.

Жоржиньо выступает за «Челси» с 14 июля 2018 года после перехода из неаполитанского «Наполи» за 57 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.