Донецк, 23 марта, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны ВСУ подвергся вечером 23 марта ряд населённых пунктов ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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В 16:30 мск ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий посёлок Пантелеймоновка, выпустив со стороны населённого пункта Троицкое восемь снарядов калибра 122 мм.

В 17:00 мск украинские боевики открыли огонь по посёлку Железная Балка, выпустив пять мин калибра 120 мм из населённого пункта Новгородское. Через полчаса, в 17:30 мск, они обстреляли посёлок из гранатомётов (четыре гранаты из СПГ и 29 — из АГС).

В 18:00 мск ВСУ атаковали посёлок Александровка, выпустив по нему две мины калибра 120 мм со стороны населённого пункта Красногоровка.

В 18:10 мск украинскими формированиями был обстрелян посёлок Гольмовский: из населённого пункта Гладосово выпущено семь мин калибра 120 мм.

В 20:35 мск ВСУ открыли огонь по посёлку шахты «Трудовская» в Донецке: из Красногоровки выпущено две мины калибра 120 мм.