Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Американский фильм «Блондинка», посвящённый актрисе Мэрилин Монро, стал лентой с самым высоким возрастным рейтингом среди всех проектов на Netflix. Об этом 23 марта пишет The Wrap.

Мэрилин Монро

Так, американская Ассоциация кинопроизводителей присвоила картине рейтинг — NC-17. Основной причиной подобного возрастного ограничения является наличие сексуального контента.

Напомним, что премьера «Блондинки» запланирована на осень 2022 года. Главную роль в фильме исполнит Ана де Армас.

Читайте ранее в этом сюжете: Николас Кейдж заявил, что снимался в кино ради закрытия долгов