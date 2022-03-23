Париж, , 23:24 — REGNUM Воздушно-космические силы Франции провели успешный испытательный пуск модернизированной ракеты средней дальности, способной нести ядерную боеголовку, сообщает 23 марта Agence France-Presse.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что испытана ракета класса «воздух — земля».

«Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выражает большое удовлетворение успешным испытательным запуском 23 марта 2022 года модернизированной ASMPA без ядерного заряда», — цитирует агентство заявление французского минобороны.

Подробности испытаний не сообщаются, технические характеристики новой ракеты не раскрываются.

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