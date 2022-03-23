Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Генеральный директор Kickstarter Азиз Хасан объявил о том, что покидает должность, которую занимал на протяжении последних трёх лет. Об этом 23 марта сообщает журнал PC Gamer.

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В заявлении Хасан выразил благодарность за что, что ему удалось работать в таком «творческом и удивительном» месте, как Kickstarter, отметив, что он решил покинуть компанию по «личным соображениям». Менеджер пояснил, что хочет больше времени проводить с женой и двумя детьми после того, как покинет пост 4 апреля 2022 года.

Автор статьи отмечает, что Хасан покидает Kickstarter в момент, когда компания находится «в странном положении». Он напомнил, что в конце 2021 года руководство краудфандинговой платформы объявило о планах перейти на блокчейн-технологии, за что его высмеяли в сети. Аргументация менеджеров не понравилось сторонникам платформы, создателям контента и многим другим, в результате Kickstarter вроде бы отказалась от немедленной реализации планов, но при этом дала понять, что не собирается менять позицию.