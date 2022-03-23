Москва, , 23:19 — REGNUM Список американских дипломатов, которые должны покинуть территорию России в ответ на недружественные действия со стороны США в адрес РФ, передан представителю дипмиссии Соединённых Штатов в Москве, сообщили 23 марта в пресс-службе российского МИД.

МИД России © ИА REGNUM

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Уточняется, что старший дипломат дипмиссии США в Москве был 23 марта вызван в МИД России, где ему вручили ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non gratа.

Москва этим шагом ответила Вашингтону на высылку из США в конце февраля дипломатов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке и российского сотрудника секретариата ООН.

«Американской стороне жёстко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», — пояснили в МИД РФ.

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